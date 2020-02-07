Любителі холодної пори зможуть насолодитися справжньою зимовою погодою. Адже цими вихідними на Тернопільщині буде морозяно, зберігатиметься сніговий покрив, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Найближчі дві доби в Україні очікуються із найміцнішими морозами, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Вітер досягатиме сильних поривів.

«Після наших теплих рекордів, погодьтеся, що нічні -7-13 градусів – це відчутно. Завтра протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північного напрямку досягатиме у п`ятницю сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче».

Після вихідних циклон з Тернопільщиною попрощається. Відтак з неділі-понеділка знову почнеться потепління. Такі погодні перепади не залишать байдужими метеозалежних краян. Через різкі зміни погоди може погіршуватися самопочуття.

Софія Романська