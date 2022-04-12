На Тернопільщину масово прибувають переселенці з південно-східних територій.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, лише офіційно в регіоні зареєструвалося 45 тис. внутрішньо переміщених осіб. А загалом Тернопільщина прийняла більше ста тисяч людей.

Переселенці прибувають потягами, приватним транспортом, допомагають організувати евакуацію громадські та релігійні організації. Як зазначив Володимир Труш, на залізничному вокзалі зустрічають внутрішньо переміщених осіб рятувальники. Для людей організовують нічліг, а також місця для більш тривалого перебування. «Наша сила у єдності та спільній допомозі один одному. Так, на Тернопільщині знову зустріли людей з областей, де ведуться активні воєнні дії. Співробітники служби порятунку допомагали людям зійти з поїзда, розвантажити речі. Тим, хто вирішив залишитися в області, надали прихисток та усе необхідне».

Додамо, Тернопільщина уже відправила на Харківщину понад 18 тисяч продуктових наборів. Всього у планах виготовити 1,9 млн. Частину продукції закуплено за державні кошти, частину надають аграрії. У складі продуктових наборів – цукор, крупа, тушонка, макарони, олія та печиво.