Сьогодні, 16 жовтня, о 12-й годині у Чорткові зустрічають тіло загиблого Героя Сергія Мальованого.
Про це повідомляють на сторінці Чортківської міської ради.
Труну з тілом Захисника зустрінуть у Соборі верховних апостолів Петра і Павла.
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Чин похорону відбудеться у понеділок, 17 жовтня, об 11 год. у рідному для Сергія селі Звиняч.
Місцева влада просить прийти та віддати шану Герою.