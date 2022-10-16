На Тернопільщині зустрічають тіло загиблого Героя Сергія Мальованого

Сьогодні, 16 жовтня, о 12-й годині у Чорткові зустрічають тіло загиблого Героя Сергія Мальованого.

Про це повідомляють на сторінці Чортківської міської ради.

Труну з тілом Захисника зустрінуть у Соборі верховних апостолів Петра і Павла.

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Чин похорону відбудеться у понеділок, 17 жовтня, об 11 год. у рідному для Сергія селі Звиняч.

Місцева влада просить прийти та віддати шану Герою.