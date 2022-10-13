Небесне військо України поповнилось ще одним Героєм…

Йому було всього 34 роки. Вік, коли, здавалось би, у житті все лише починається – дружина, діти, робота, друзі. Але проклята московська орда та розв’язана нею війна все докорінно змінила. Йому довелось залишити рідний дім та взяти до рук зброю… Він мужньо та безстрашно пішов на війну, а повернувся з неї Героєм… Від артилерійського снаряду на Донеччині загинув 34-річний чортків’янин Мальований Сергій. Про це повідомляє Чортківська міська рада.

Сергій Мальований працював у Чортківському районному відділі поліції, згодом – на великому підприємстві СЕ Борднетце-Україна. Коли розпочалась повномасштабна війна, не чекав повістки, бо розумів – він Україні потрібний вже. Тому 7 березня став частинкою Чортківської тероборони. Разом із побратимами готувався, вивчав військове мистецтво, а потім без страху йшов у бій… На жаль, ворожий артилерійський снаряд виявився влучним, потрапивши у бліндаж Сергія – водія стрілецької роти… Сьогодні, 13 жовтня, перестало битись серце Героя.

“Кожен, хто бодай раз у житті пересікався із Сергієм, точно назавжди запам’ятав його головну рису, яка не могла не підкупити – доброту. Він ніколи не відмовляв у проханні про допомогу, не провокував сварок, завжди посміхався і намагався навіть у найтемнішому дні спіймати промінчик сонця”, – розповідають на сторінці міської ради.

У Сергія залишилась матір та батько, кохана дружина, двоє дітей, сестра.

Чортківська міська рада висловлює співчуття рідним та близьким Сергія з приводу непоправної втрати.

Про дату та час зустрічі Героя у Чорткові, а також дату похорону повідомимо згодом.