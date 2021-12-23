На Тернопільщині зріс показник летальності від COVID-19.

Про це повідомив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев. Наразі він становить 2,5%, а донедавна був 2%.

Загалом епідемічна ситуація із COVID-19 в області покращується. Втім, летальність викликає занепокоєння в лікарів. Помирають здебільшого літні люди із супутніми патологіями, які не вакциновані від коронавірусної інфекції.

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«Відсоток летальності підвищився і зараз складає 2,5. Смертельні випадки ми переважно реєструємо серед людей старшого віку. Переважно ці люди мають супутні захворювання. В основному – це невакциновані люди. Щодо захворюваності, то простежуються позитивні тенденції. Щодень ми реєструємо менше хворих. Переважно, це менше ста випадків за добу. Втім, попри позитивні тенденції, смертність залишається порівняно високою».

Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 5 летальних випадків від COVID-19. А загалом від початку пандемії хвороба забрала понад дві тисячі мешканці області.