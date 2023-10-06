На Тернопільщині зникли дерева, які комунальники зрізали під час очищення річки Золота Липа та її берегів. Інформацію про ці повалені дерева колишній керівник офісу водних ресурсів не вніс до акту виконаних робіт. Правоохоронці йому повідомили про підозру.

Про це Суспільному повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, зниклі дерева мали об’єм 562 кубометрів. Їх мали продати, щоб вирученими коштами оплатити роботу працівникам, які валили дерева.

“За даними слідства, посадовець, підписуючи акти виконаних робіт, які здійснювали за бюджетні кошти, не оприбуткував для продажу дерева, повалені на березі водойми. Дерева зникли. Через це державі завдано шкоду на суму майже 500 тисяч гривень. Триває розслідування”.

Леся Гурецька каже, колишньому керівнику офісу водних ресурсів повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до нестачі лісопродукції. Це 2 частина 367 статті Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання — позбавленням волі до п’яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.