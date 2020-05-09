18 нових випадків коронавірусу виявили епідеміологи минулої доби на Тернопільщині. Лідирує у сумній статистиці Кременецький район. Учора там підтвердили інфекцію у шести людей.

“Найбільш враженою залишається територія Кременецького району, далі Монастириський і Шумський райони. Минулої доби у Кременецькому районі підтвердили шість випадків коронавірусу, у Шумському районі додалося три випадки, також четверо інфікованих виявили у місті Тернополі. По одному випадку додалося у Гусятинському, Теребовлянському, Бучацькому районах. Більшість інфікованих в місті Тернополі – це дорослі. Вікова структура в області залишається незмінною. Високою є частка інфікованих осіб, старших шістдесяти років, що найбільш небезпечно”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Станом на 9 травня в області підтверджено 977 випадків коронавірусу. Вже подолали хворобу 282 особи. Зафіксовано 18 летальних випадків. Загалом у регіоні простежується тенденція щодо зниження захворюваності: меншає кількість підозр, а також лабораторно підтверджених випадків.

Софія Романська

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