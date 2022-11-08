Минулої доби піротехніки Тернопільщини знешкодили шість артснарядів, одну мінометну міну та фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

7 листопада о 10:00 у с. Великі Бережці Кременецької територіальної громади Кременецького району в лісовому масиві поблизу ставка виявлено протитанкову міну ТМ-62 часів Другої світової війни.

Цього ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено в безпечному місці сім застарілих боєприпасів часів Другої світової війни (артилерійські снаряди, калібром 122 мм (1 од.), 76 мм (5 од.) та одну мінометну міну ММ-82 мм), виявлені поблизу с. Гаї Шевченківські Байковецької територіальної громади Тернопільського району, а також фугасну авіаційну бомбу ФАБ-100 мм часів Другої світової війни, виявлену в полі поблизу с. Кудинівці Зборівської територіальної громади Тернопільського району.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

“Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!”.

Фото ілюстративне.