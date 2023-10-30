До рідного дому у село Постолівка повернувся ще один Герой – 18-ий річний захисник Радомир Олійник.

Солдат загинув під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області, обороняючи державу від російських окупантів. Про це повідомляють на сторінці Гусятинської громади. Бійцю було лише 18 років.

Сьогодні жителі громади живим коридором зустріли траурний кортеж із тілом полеглого, на колінах та зі сльозами на очах. Місцевий священник відправив заупокійний молебень.

“У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Важко усвідомлювати, що знову втрачаємо найкращих”, – зазначають у громаді.

Радомира проведуть в останню земну дорогу завтра, 31 жовтня. Мешканців громади просять прийти віддати шану Герою.

Вічна пам’ять полеглому Воїну, щирі співчуття батькам, родині, друзям, побратимам…