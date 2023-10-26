На фронті загинув доброволець з Тернопільщини Радомир Олійник: йому було лише 18…

Знову страшна звістка прийшла на Тернопільщину.

21 жовтня в районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу загинув солдат, стрілець аеромобільного відділення Радомир Олійник.

Про важку втрату повідомили на сторінці Гусятинської громади.

Радомир добровольцем пішов боронити нашу державу від ворога, до останнього був вірний військовій присязі. Йому назавжди залишиться 18 років…

Вдома, у селі Постолівка, у загиблого Захисника залишилися батьки.

“Щирі співчуття рідним та близьким, нехай Бог допоможе вам пережити страшну втрату.

Вічна пам’ять і слава Герою, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.