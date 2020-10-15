Тернопільська обласна прокуратура підтримала публічне обвинувачення стосовно жителя Луганщини за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь в діяльності терористичної організації).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва обласної прокуратури, під час спеціального досудового розслідування, проведеного слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, встановлено, що у 2014 році обвинувачений з особистих ідеологічних переконань добровільно вступив до «15-го батальйону територіальної оборони народної міліції луганської народної республіки», де його було призначено на посаду заступника командира з тилового забезпечення.

Перебуваючи у вказаному військовому формуванні, обвинувачений упродовж 2014 – 2017 років умисно, з корисливою метою, брав участь у злочинній діяльності терористичної організації «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області. Він облаштовував пункти обігріву для учасників вказаної організації, забезпечував їх зброєю, боєприпасами, харчовими продуктами, іншим речовим майном для здійснення терористами збройного протистояння військовослужбовцям Збройних Сил України та правоохоронним органам.

Вироком суду особу визнано винною у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.