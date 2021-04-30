Понад 80 повторних випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині. За словами епідеміологів, повторні зараження переважно загрожують людям з ослабленим імунітетом і хронічними захворюваннями. Відтак жителям краю з груп ризику радять вакцинуватися.

“Повторні випадки зараження трапляються, але загалом вони не є значною проблемою для громадського здоров’я. Оскільки відсоток людей, який має ризик повторно захворіти, за нашими дослідженнями, становить 0,2. У цілому в Україні рахується відсоток трішки більший. Це не є проблемою, яка підтримує епідемію. Щодо колективного імунітету, чи зростає він протягом цього процесу, коли ми бачимо, що більше людей перехворіло і також результати досліджень. Так, він має тенденції до росту, але, звичайно, не настільки швидко, як ми би цього хотіли. На сьогодні це 42%”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Додамо, сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 277 нових випадків COVID-19. За інформацією обласного лабораторного центру, в області третій тиждень знижується рівень захворюваності. Однак після Великодня епідеміологи прогнозують повернення негативних тенденцій. Це пов’язують із потенційним збільшенням кількості соціальних контактів.