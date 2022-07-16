Дитячі табори відпочинку запрацювали на Тернопільщині, – повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, вже завершується перша зміна оздоровлення.

Окрім, відпочинку у таборах Тернопільщини, дітей відправляють у Карпати та за кордон. У таборах області планують ще прийняти 3 зміни.

«Діти в цьому році проходять оздоровлення, більше 400 дітей вже повернулися з першої черги оздоровлення. Діти, які ми відправляли на Кіпр, відправляли на Закарпаття, вже щасливо повернулися в Україну і провели гарно час. Зараз відправляємо 3 і 4 чергу. Плануємо оздоровити в цьому році не меншу кількість дітей, як і минулого року», – зазначив Володимир Труш.

Оздоровлення у стаціонарних таборах відпочинку триває 21 день. Вартість однієї доби – 450 грн.