На Тернопільщині задощило. Коли повернеться літнє тепло?

Атмосферні фронти охопили західний регіон. Вони й далі сприятимуть опадам та зниженню температурних показників. За прогнозами синоптиків, наступного тижня у краї буде прохолодно.

Локальні дощі та грози можливі по всій території регіону. Температурні показники під час опадів знижуватимуться.

«Температура повітря впродовж дня у західних областях коливатиметься на рівні +18 +23 градусів. Дощі з грозами пройдуть в західних областях. Вітер при грозах може бути рвучким. У другій половині наступного тижня температура повітря почне знову підвищуватися», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тиждень на Тернопільщині розпочнеться прохолодною погодою. Денні температурні показник коливатимуться від +18 до +22. Відчутне потепління передбачають наприкінці тижня. Теплу літню погоду поверне антициклон.