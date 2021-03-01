На Тернопільщині з коронавірусом бореться близько трьох тисяч людей

Майже дві сотні нових випадків коронавірусу зафіксували на Тернопільщині учора. Найбільше хворих виявили у Чортківському, Бучацькому і Заліщицькому районах. А загалом негативні тенденції із COVID-19 простежуються у більшості населених пунктів області.

Сьогодні із коронавірусом на Тернопільщині бореться 2676 жителів краю. Близько 20% хворих перебувають у лікувальних закладах у важких і середніх формах. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, простежується ріст захворюваності і серед дітей.

“За період спостереження всього лабораторно підтверджених випадків захворювання – 42277. Інтенсивний показник становить 4021, 0 випадків на 100 тис. населення, що в 1,2 рази перевищує загальнодержавний рівень. В Україні ж – 3481,2. Ріст захворюваності серед дітей порівняно з попереднім тижнем складає 26,2%. На Тернопільщині одужали 38366 осіб, які хворіли коронавірусом. Це — 92,1%. Продовжують хворіти в області на сьогодні 2676 осіб”.

Додамо, через ріст захворюваності Тернопільщина потрапила до помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Якщо такі тенденції збережуться і цього тижня, то область можуть віднести до червоної зони, де діють обмеження січневого локдауну.