Виїхати з країни під виглядом перевізників, «списати» з військового обліку та втекти за кордон поза пунктами пропуску – саме такі топові схеми оперативники ДВБ спільно зі слідчими Нацполіції заблокували у місті Києві та Тернопільській області.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими поліції Тернопільщини та у взаємодії із військовою контррозвідкою СБУ викрили п’ятьох ділків, які заробляли на ухилянтах.

Так, один місцевий мешканець за 3 500 доларів пропонував військовозобов’язаним чоловікам виїхати з країни під виглядом водіїв міжнародних перевезень.

Ще один кримінальний дует з Тернопільщини налагодив канал втечі до Угорщини поза офіційними пунктами ДПСУ. Вартість послуги складала 9 000 доларів. За цю суму спільники навіть обіцяли клієнтам допомогти оформити статус біженця за кордоном.

Інша злочинна група пропонувала мешканцям Тернопільської області виїхати до Молдови за 9 500 євро. Втікати ухилянти мали через ліс, оминаючи офіційні пункти пропуску. Працювали змовники за попередньою передплатою у розмірі 5 000 доларів, які одразу обмінювали у криптовалюту.

У столиці працівники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Києва припинили діяльність ще двох осіб, які обіцяли «списати» з військової служби чоловіків призовного віку.

32-річний киянин за 7000 доларів пропонував оформляти фейкові довідки військово-лікарської комісії про непридатність до служби. На підставі цих документів чоловіків могли «зняти» з військового обліку, що давало їм можливість безперешкодно виїхати за кордон.

А 38-річний уродженець Чернігівської області зобов’язувався зробити тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з поміткою про виключення з військового обліку за станом здоров’я. Такий «білий» квиток у Європу коштував 8 500 доларів.

Наразі головних фігурантів проваджень затримано в процесуальному порядку. Їм слідчі поліції вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Ще одному ділку невдовзі буде повідомлено про підозру. Кожному з них загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Триває слідство.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна та Київська міська прокуратури. Документували протиправну діяльність працівники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки за допомоги працівників Департаменту військової контррозвідки СБУ.