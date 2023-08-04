На Тернопільщині врятували двох стареньких, котрі опинилися у пастці у власному будинку

Рятувальники Тернопільщини допомогли двом літнім особам, що зачинилися в будинку та не могли самостійно з нього вибратися.

3-го серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у Збаражі, у приватному житловому будинку, зачинилися двоє літніх людей, 1930 і 1933 року народження, та не можуть самостійно вибратись. Враховуючи критичність ситуації, на місце події негайно вирушив черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце, рятувальники, використовуючи спеціальне обладнання, здійснили відкривання дверей та передали літніх осіб працівникам екстреної медичної допомоги.