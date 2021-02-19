На Тернопільщині вогонь перетворив будинок на купу попелу

Сьогодні вночі у селі Івачів Горішній Тернопільського району виникла пожежа дерев’яного двоповерхового дачного будинку.

Як повідомляють у ДСНС, внаслідок пожежі знищено будинок, речі домашнього вжитку на площі 72 м. кв.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 3 ДПРЧ Управління та черговим караулом 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління в складі двох відділень, а також на місце пожежі залучались працівники ОКЦ Управління.

Під час гасіння пожежі врятовано три суміжні будівлі. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.