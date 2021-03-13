День українського добровольця відзначили на Тернопільщині. Урочистості відбулися на території професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою у Збаражі. Добровольцям російсько-української війни вручили нагороди.

Серед нагороджених — доброволець Михайло Гуменюк. Чоловік з власної волі вирішив захищати Україну від московського агресора. “Багато людей загинуло там, наших побратимів. Не міг просто сидіти вдома і спостерігати, як там іде війна, як забирають наші землі. Пішов захищати Батьківщину для майбутнього наших дітей. Це наш обов’язок, без нас цього ніхто не зробить”.

Бійці-добровольці, учні військового коледжу, представники громадськості та влади вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв, помолилися за їх світлу пам’ять, а також за мир в Україні.

Додамо, День українського добровольця відзначають в Україні 14 березня. Цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон “Нові Петрівці” для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького. Свято запровадили у 2017 році на честь людей, які стали на захист своєї Батьківщини та боронять рідну землю від ворога.