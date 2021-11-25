На Тернопільщині від COVID-19 за тиждень померло більше сімдесяти людей

Більше сімдесяти жителів Тернопільщини померло від COVID-19 протягом тижня.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Попри стабілізацію рівня захворюваності, летальність залишається порівняно високою.

Учора на Тернопільщині зареєстрували 11 смертельних випадків з підтвердженим діагнозом коронавірусу. А протягом тижня за добу фіксували близько двадцяти смертей від COVID-19.

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«За минулий тиждень в області померла 71 людина від коронавірусної хвороби. За один день ми зареєстрували 18 летальних випадків. Кількість смертей є порівняно високою і говорить про те, що вірус поширюється. Ми відстежуємо, що хвороба протікає по іншому. Це дає підстави стверджувати, що вірус мутує. Мутовані віруси більш агресивні. Вони частіше призводять до ускладнень, а також і до летальних випадків», – зазначає Ольга Ярмоленко.

За словами епідеміологів, на Тернопільщині домінує мутований штам вірусу Дельта. Він частіше вражає людей і призводить до ускладнень.