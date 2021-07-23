100-тисячна людина отримала щеплення від COVID-19 у Тернопільській області.

З цієї нагоди директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко подякувала за свідому громадянську позицію Василині Сковронській і вручила пам’ятний подарунок.

« Я рада сьогодні вітати стотисячну людину котра отримала вакцину від коронавірусу. Це надзвичайно свідома позиція, кожного хто отримав щеплення. Я раджу всім охочим, які ще цього не зробити, пройти імунізацію та захистити себе і близьких», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Директорка департаменту обговорила з Василиною Сковронською які саме фактори спонукали її вакцинуватися, та про самопочуття після імунізації.

«Це моя друга вакцина і в мене чудове самопочуття. Буду заохочувати всіх подруг та знайомих пройти вакцинацію. Також це дуже приємно, що я стала стотисячною та отримала кухонну техніку в подарунок від облдержадміністрації», – розповіла Василина Сковронська.