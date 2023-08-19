Вчора уночі сьогодні уночі невідомий транспортний засіб пошкодив дорожнє покриття у селі Вікно, на дорозі Т-09-03. На 15 метрах дороги механізм, схожий на сільськогосподарський плуг, зробив борозну.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області викликала поліцію на місце інциденту та склала акт про завдані державі збитки.

Підрядна організація за допомогою поверхневої обробки «закриє» пошкодження. Втім, цілісність дорожнього полотна вже втрачена.

Служба відновлення звертається до водіїв транспортних засобів, особливо сільськогосподарської техніки, з проханням дбайливо ставитися до доріг. Їхній термін експлуатації напряму залежить від того, чи будуть дотримуватися габаритно-вагові норми та чи не їздитиме асфальтобетонним покриттям техніка, яка згідно правил дорожнього руху має пересуватися виключно ґрунтовими дорогами.