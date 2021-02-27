На Тернопільщині розпочали збір підписів вірян проти перейменування УПЦ МП на Російську православну церкву в Україні.

«Підкажіть хто ще підписувався під таким зверненням? Бо наш батюшка толком нікому не пояснив для чого воно. А всіх кого не спитаю, то підписували тільки чисті листки, а самого звернення так і не бачили» – написав Олег Присяжнюк у одній із спільнот Почаєва у фейсбуці та прикріпив фото тексту звернення до Президента України, суть якого зводиться до прохання не перейменовувати УПЦ МП на Російську православну церкву в Україні через знаходження її керівного центру на території країни-агресора.

Нагадаємо, представники Тернопільщини взяли участь у зібранні громад УПЦ МП, що проходив 22 лютого у Києві з тією ж вимогою. Пізніше речник церкви протоієрей Микола Данилевич, якого не так давно запідозрили у зв’язках з російським посольством, пригрозив вивести на вуличні протести 20 мільйонів вірян у разі парейменування УПЦ МП в РПЦвУ.

Від прихильників УПЦ МП, які на кожній літургії підтверджують свою підлеглість Москві, такі вимоги звучать як мінімум дивно. Бо ж під час єктенії поминають «господіна і отца нашего патріарха Московського і всія Русі Кіріла», користуються миром, звареним Москві та антимінсами з підписом благословення того ж патріарха Кирила. Чи не уся літургійна практика в УПЦ МП звершується русифікованим варіантом церковно-слов’янської мови – так званим «московським ізводом» (при наявності київського, більш подібного до автентичного). І РПЦ, і інші православні церкви вважають УПЦ МП частиною РПЦ, про що кажуть навіть статутні документи останньої. І лише в самій УПЦ МП продовжують займатися релігійною мімікрією і вперто називають свою російську по суті церкву «українською», щоби зупинити шалений відтік людей до ПЦУ.