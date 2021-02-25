У понеділок 22 лютого у Києво-Печерській лаврі відбувся «правозахисний форум» громад УПЦ МП, більшість парафіян яких разом з храмами перейшли до ПЦУ.

Про це повідомляють інформаційні ресурси УПЦ МП.

Тернопільщину на цьому злеті вже традиційно представляла проросійська частина духовенства Московського патріархату. Так священик зі Збаражчини о. Віталій Гурєв, який нещодавно давав інтерв’ю журналістам проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, удостоївся честі засідати у президії форуму, разом з керуючим справами УПЦ МП митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм (Паканичем) та речником церкви протоієреєм Миколою Данилевичем. Його парафія у селі Бутин покинула Московський патріархат ще під час Революції гідності через відмову провести молебень за її загиблих учасників.

Відзначився на засіданні і настоятель парафії УПЦ МП із села Катеринівка Кременецького району о. Сергій Гладун. Справжній ажіотаж викликала його заява про те, що у селі вимерли чи не усі віряни, які найбільше хотіли покинути Московський Патріархат. Деякі з них, за словами священника, нібито померли ще у доволі молодому віці. Раніше прихильниками УПЦ МП ширились також інші небилиці про Катеринівку, мовляв «померли 13 активістів», які хотіли перевести парафію до української церкви, а «жінку, яка кидалась на попа, корова вдарила копитом в груди так, що вона впала і вже який день не може прийти до тями».

За результатами форуму його учасники прийняли рішення звернутись до української влади з вимогою не вказувати у статутних документах парафій про їх приналежність до церкви країни-агресора та не перейменовувати УПЦ МП в Російську православну церкву в Україні. У разі невиконання цих вимог речник УПЦ МП протоієрей Микола Данилевич, якого не так давно запідозрили у зв’язках з російським посольством, пригрозив вивести на вуличні протести, вдумайтесь, 20 мільйонів вірян. Певно очільники Московського патріархату вже й самі заплуталися у власній брехні. Проста арифметика цьому підтвердження. Згідно з даними останніх соцопитувань із 41,6 млн. громадян (станом на 01.12.2020) лише 13,8% ідентифікують себе вірянами УПЦ МП , а це трохи більше 5,5 млн. людей. І це при тому, що частка УПЦ МП невпинно зменшується. Тут як в анекдоті про спір двох рибалок-хвальків: «Або ви очі риби зменшуєте, або я своїй ще метр додаю…».