Підрозділи територіальної оборони створюють на Тернопільщині. Про це повідомив обласний військовий комісар Ігор Гусєв. Наразі готують матеріально-технічну базу для їхнього розміщення.

З 1 січня в Україні набув чинності Закон України «Про основи національного спротиву». Цим законом визначені завдання територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву. У Тернополі відбулася нарада щодо формування підрозділів територіальної оборони.

“В області здійснюється комплекс важливих заходів, які мають на меті розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки населення до національного спротиву. Завдання системи національного спротиву полягає у формуванні осередків руху опору та набуття ними відповідних спроможностей, перешкоджання діям військ агресора; участь у проведенні спеціальних розвідувальних, інформаційно-психологічних операцій; участь у підготовці громадян України до руху опору”.

Також під час наради розглянули питання щодо розміщення підрозділів бригад територіальної оборони на території Тернопільської області та програму їхнього розвитку. Софія Романська