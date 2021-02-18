215 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині минулої доби. Після тижневого зниження рівня захворюваності до регіону повернулася негативна тенденція.

Майже по два десятки нових інфікованих виявили у Заліщицькому, Монастириському, Підгаєцькому районах. Півсотні хворих діагностували у Тернополі.

«Є райони у яких простежується підйом рівня захворюваності. Також бачимо, що почастішали важкі випадки. Але найбільше хвилює те, що відмічається висока летальність. Хоча за 10 місяців пандемії якийсь імунітет виробляється. Але наразі його не достатньо, щоб ситуація стабілізувалася. Проблемою є те, що люди звертаються за медичною допомогою переважно у важких станах», – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Минулої доби зареєстрували 4 летальні випадки від COVID-19. У Лановецькому районі померла 75-річна жінка, у Борщівському – 81-річна, у Підволочиському – 56-річна, у місті Тернополі – 64 річний чоловік. Загальне число летальних випадків від коронавірусу в області 580.