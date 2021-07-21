Зловмисник причетний щонайменше до двох незаконних заволодінь чужим майном – у водія вантажівки викрав документи та гроші, а з салону мікроавтобуса поцупив смартфон.

До співробітників відділення поліції №2 міста Бучача звернувся житель Дніпра із заявою про крадіжку його особистих документів та грошей – понад 3 000 гривень. З’ясувалося, чоловік працює водієм вантажного автомобіля, на Тернопільщину привіз товар. Під час розвантаження в Бучачі й сталася крадіжка – з шухляди, розміщеної під сидінням водія, невідома особа викрала барсетку з документами та грошима.

«Ми оперативно відреагували на звернення потерпілого, і вже за декілька годин на виїзді з міста Монастириська був зупинений легковий автомобіль марки «Опель» в салоні якого перебував ймовірний підозрюваний – 22-річний іноземець», – розповів начальник сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 міста Бучача Іван Стойків.

З’ясувалося, зловмисник не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців – в судах Києва та Одеси слухаються провадження, де він – підозрюваний в аналогічних злочинах.

Під час оперативних заходів поліцейські встановили, гастролер може бути причетний до ще одного злочину, вчиненого на території нашої області. Напередодні сталася крадіжка в місті Монастириська – з салону мікроавтобуса зник дорогий смартфон.

22-річного зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Ще один іноземець, котрий керував автомобілем, наразі має статус свідка. До слова, обоє перебувають на території України нелегально. Автомобіль, на якому вони пересувалися, арештований. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу. За скоєне зловмисникові загрожує до шести років позбавлення волі.