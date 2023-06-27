Вже понад місяць поліцейські Тернопільщини проводять заходи, спрямовані на підвищення ефективності боротьби з нелегальним ринком підакцизної продукції та ліквідації незаконної торгівля алкогольними, тютюновими виробами та пальним.

За підсумками заходів з незаконного обігу вилучено понад вісім тисяч пачок цигарок та понад три тисячі літрів алкогольної продукції. Приміром, співробітники Кременецького районного відділу поліції зупинили автомобіль у якому місцева жителька перевозила підакцизні товари без марок акцизного збору. Вилучено майже 300 пачок цигарок та 13 літрів алкоголю на суму майже 16 тисяч гривень.

Загалом з початку проведення заходів складено 159 адміністративних протоколів та розпочато 6 кримінальних проваджень за зберігання та незаконний збут підакцизних товарів.