На Тернопільщині солдата оштрафували на 17 тисяч гривень: що він накоїв

У Тернопільській області суд на 17 тисяч грн оштрафував солдата через вживання алкоголю.

Про це йдеться у вироку Гусятинського райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, 20 липня 2023 року, близько 17:40, у період дії воєнного стану, солдат перебував на території військової частини в нетверезому стані, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.3 ст. 172-20 КУпАП. Огляд на стан сп`яніння проводився у медичному закладі.

Солдат свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 172-20 КУпАП, визнав. Додатково пояснив, що під час несення військової служби він дійсно вживав алкогольні напої та, відповідно, перебував у нетверезому стані.

Суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 17 тисяч грн.