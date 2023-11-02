Робоча група, яку створили при Тернопільській ОВА, перевіряє тендерні закупівлі, – повідомив на брифінгу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, через виявлені порушення скасували тендери на суму 130 млн. грн.

Обласна прокуратура направила 21 позов до суду на скасування тендерів та визнання їх недійними.

«Відбулося засідання з моніторингу тендерних закупівель. У результаті було скасовано тендери на суму майже 130 млн грн. Зараз робоча група здійснює моніторинг на аналіз проведених закупівель органами місцевого самоврядування та в разі виявлення нецільового або недоцільного використання коштів, будуть вживатися заходи щодо скасування закупівель та розірвання відповідних договорів. Найбільше порушення – це підприємець, який брав участь у тендері, задекларував, що вони єдині, хто може виконати відповідні роботи. Проте після цього було невиконання умов договору. Як наслідок цей підприємець має повернути 3,2 млн. грн до бюджету», – повідомив на брифінгу Володимир Труш.

Додамо, від початку жовтня на Тернопільщині оголосили понад 6 тис. тендерів.