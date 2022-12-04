На Тернопільщині прощаються із загиблим Героєм, котрий зник ще у березні: його знайшли завдяки ДНК-тесту

Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із полеглим Захисником Іваном Цьоною.

Іван Цьона проживав у Теребовлі. Захищав Україну у складі артилерійського батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти. Зв’язок із ним зник ще наприкінці березня, а остання звістка про нього бійця надійшла на початку квітня з Маріуполя. Нещодавно рідним вдалося знайти тіло чоловіка – це підтвердили результати ДНК-тесту. У вересні бійцю мало б виповнитися 32 роки…

Вчора Теребовлянська громада у скорботі та з молитвою зустріла домовину з тілом загиблого Героя. Сьогодні, 4 грудня, відбудеться чин похорону. Місцем останнього спочинку Захисника стане кладовище у Теребовлі.

Вічна пам’ять Герою!