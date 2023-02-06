На Тернопільщині сьогодні прощаються із загиблим бійцем Іваном Морозом. ФОТО

До рідного дому у село Постолівка повернувся ще один Герой – 34-ий річний захисник Іван Мороз.

Солдат загинув у бою в районі смт. Білогорівка Луганської області, обороняючи державу від російських окупантів.

Вчора жителі Гусятинської громади живим коридором зустріли траурний кортеж із тілом полеглого, на колінах та зі сльозами на очах. Місцевий священник відправив заупокійний молебень.

“У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Важко усвідомлювати, що знову втрачаємо найкращих”, – ідеться у зверненні на сторінці Гусятинської громади.

Сьогодні воїна проведуть на вічний спочинок.

Вічна Пам’ять полеглому воїну, щирі співчуття родині…