Сьогодні в Україні почали робити щеплення вакциною PFIZER. Розпочали із Київської області.

Про це повідомив у Facebook Центр громадського здоров’я МОЗ.

На Тернопільщині, як і у решті областей, вакцинація даним препаратом розпочнеться вже 19 квітня, повідомляє 0352.ua.

У суботу, 17 квітня, 29 250 доз вакцини вже розіслали із національного складу в регіони — по 1170 доз у кожну з областей та в м. Київ. Разом із вакцинами розвозитимуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.