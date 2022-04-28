Від сьогодні на Тернопільщині зменшать кількість блок-постів.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Вивільнених поліцейських та військовослужбовців, які працювали там, залучатимуть до патрулювання вулиць.

Окремі блок-пости розбирають через дублювання у сусідніх областях. Загалом у регіоні поки що діятиме 7 блок-постів. У разі необхідності їхню кількість поновлять. «Було прийнято рішення про зменшення кількості блок-постів в області. З середи кількість блок-постів буде зменшена до семи. Деякі блок-пости будуть призупинені в діяльності. Однак у випадку ускладнення ситуації блок-пости можуть бути поновлені. Робимо це через те, що є багато дубльованих блок-постів сусідніх областей. Поліцейські, військовослужбовці, які там несли службу, будуть направленні на виконання інших завдань також на території області. Ми збільшимо піші патрулі, враховуючи, що відпочинковий період починається», – зазначив Олександр Богомол.

Наразі у Тернополі патрулює 11 нарядів, у складі яких – поліціянти та військовослужбовці.