Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, протягом доби передбачається туман з видимістю 200 – 500 метрів, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, вночі значно знизиться температура повітря.

До краю наближається завершальний прорив лютневого холоду. Місцями нічні температурні показники подолають двадцятиградусну позначку.

«Найближчої ночі відсутність опадів та атмосферні прояснення при мерехтливих зорях дозволять стовпчикам термометрів опуститися до -20 градусів. Це – найнижче з очікуваного. Вдень температура повітря коливатиметься в межах -7-12 градусів. 19-го лютого опади в Україні малоймовірні. А далі розпочнеться відлига та потепління до “плюсів”. І хоча ситуація буде непростою – все ж різка зміна погоди, проте вся оця морозна темна сумна тривога важких лютневих днів наближає нас прийдешнім потеплінням до весни», – заначила синоптик Наталка Діденко.

Синоптики наголошують: різкі погодні перепади позначаються на самопочутті метеозалежних краян. Відтак жителям краю радять дбати про повноцінний сон і раціональне харчування.