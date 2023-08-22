На Тернопільщині рецидивіст до напівсмерті побив працівника військкомату і забрав у нього зброю та бронежилет. ФОТО

Надзвичайна подія трапилася у Кременці. Співробітники поліції провели спеціальні поліцейські операції по затриманню озброєного зловмисника.

21 серпня близько 17.30 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі лежить побитий військовослужбовець. Потерпілого з численними травмами голови доправили до лікарні.

На місце події для з’ясування обставин злочину та пошуку підозрюваного виїхало керівництво обласної поліції, профільні служби та спецпризначенці.

За попередніми даними, між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у бійку. Коли військовослужбовець знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет та втік у невідомому напрямку. Про це повідомляють у поліції області.

Фігурант – раніше неодноразово судимий за насильницькі злочини 42-річний житель Кременця.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місце, де переховувався озброєний злочинець, оточили будинок та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали його. Від розлюченого підозрюваного поліцейські врятували співмешканку та двох її малолітніх дітей, які перебували разом з ним у помешканні.

У розбійника вилучили зброю, бронежилет та інші викрадені речі військовослужбовця.

Жителя Кременеця затримали відповідно до статті 208 КПК. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 262 Кримінального кодексу України (заволодіння вогнепальною зброєю шляхом розбою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про оголошення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Водночас у соцмережах оприлюднили деякі деталі цього жахливого випадку, про які не розповіли у поліції. Зокрема, користувачі зазначають, що працівник військкомату зі зброєю покинув пост і разом з рецидивістом та його подругою розпивав спиртні напої. Згодом злочинець проломив череп військовому, відібрав у нього зброю із повним магазином набоїв та поїхав геть. Страшно уявити, що міг би накоїти озброєний нелюд, якби його не затримали правоохоронці.

Подаємо дослівно коментар від Ліза Мягкова: “Інформацію подано викривлено. Чому не описано деталей? Працівник військомату зі зброєю покинув пост. Разом з рецидивістом і його коліжанкою розпивали спиртні напої аж на Воловиці. Уявіть де військомат і яка до нього була відстань. Далі все як у кіно. Злочинець проломив череп військовому, відібравши автомат із численими набоями. В центрі міста з автоматом в багажнику роздумував куди б то податись. Дивно, але ні патрульні, ні кременчани не помітили, що на ньому була військова розгрузка з магазинами до АК вщент набитими патронами. Та і автомат ніхто не помічав, коли він періодично брав його в руки. В військоматі зникнення не помітили. Уявіть там який рівень несення служби. Але це і не дивно. Чергова служба в військоматі не організована, інструктаж не проводиться, на пост віськовослужбовець заступив один, що суперечить статуту несення служби! Де була чергова служба? Де був воєнком. Де камери спостереження? А немає. Керівник військомату їх демонтував щоб не документувати своїх діянь. Воєнком порозганяв розумних, компетентних людей, понабирав випадкових людей за гроші. В роті охорони залишилися лише ті, хто попав служити за долари. Воєнкому ж самому не до служби. Постійні п’янки та масові гуляння на щойно придбаній, за гроші ухилянів, квартирі в новобудові, службовий роман з …..цею ….. райдержадміністрації. Не до роботи і не до війни йому. А уявіть якби злочинець застосував би зброю в центрі міста, де саме збирався люд на панахиду? Тим часом військовий знаходиться в комі в реанімації. Правоохоронці пасивно розслідують справу, вишукують варіанти направити її в інше русло, усунувши з неї причетних до події одіозних людей”.