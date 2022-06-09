На Тернопільщині прощаються з Героєм, котрий загинув біля Святогірська. ФОТО

Сьогодні на Лановеччині проведуть в останню путь загиблого Героя Володимира Нечая.

Як повідомили у Тернопільській ОДА, життя військового обірвалося в суботу, 4 червня, поблизу Святогірська Донецької області.

Володимир Нечай працював старшим оператором 3 протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. Бійцю було 38 років.

Тіло загиблого солдата зустріли вчора у Ланівцях.

Поховають захисника сьогодні у рідному селі Жуківці.

Вічна пам’ять Герою!