Атмосферний фронт північного циклону поступово зменшуватиме свій вплив на Заході України, повідомила синоптик Наталка Діденко.

Відтак далі опадів не передбачають, а погодні умови поступово стабілізуються.

Втім, упродовж доби дошкулятиме сильний вітер. А температура повітря поступово підвищуватиметься, зазначає Наталка Діденко. Більш суттєве потепління ймовірне уже цими вихідними.

«Північно-західний вітер ще втримається поривчастим, до сильного. Температура повітря передбачається без особливого поділу на ніч та день, протягом доби близько нуля. Кому буде холоднувато, потепління прийде вкінці поточного та на початку наступного тижня».

Отже, останній тиждень січня передбачають відносно теплим. Температурні показники в основному зберігатимуться плюсовими. Однак епідеміологи називають такі погодні умови несприятливими, саме на цей період передбачають активність вірусів грипу та ГРВІ.

Софія Романська