На Тернопільщині зафіксовано приголомшливий факт: було помічено використання у господарстві уламки надгробків із єврейського цвинтаря.

Про це на сторінці спільноти в мережі Фейсбук повідомила мешканка Бережан Ірина Градовська, оприлюднивши відповідні фото.

“Захланність не має меж. Тягнуть на господарку все – надгробки теж. Вчора просто на пл. Ринок, просто в базарний день”,- ідеться у дописі.

“Що за кіоск? Хто власник?”,- прокоментував Тарас Макух.

“Не знаю, чи це власник кіоску, чи пересувні базарники залишили. Думаю, що господар впізнає свій фасад та поверне на цвінтар. Хіба …”,- відповіла Ірина Градовська.

“Це дуже великий гріх”,- додала коментар Олександра Старко.

Джерело: 0352.ua