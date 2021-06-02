На Тернопільщині послабили карантин. Таке рішення прийняла регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки через зниження захворюваності на COVID-19.

В області відновили партнерські пологи, профілактичні медичні огляди, закладам громадського харчування дозволили працювати до 24.00, а громадському транспорту — перевозити пасажири на повну кількість сидінь.

Дотепер ресторани працювали лише до 23.00, а маршрутки і тролейбуси могли бути заповнені лише наполовину. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, враховуючи показники захворюваності, на регіональній комісії з ТЕБ НС було прийнято рішення пом’якшити карантинні обмеження, які відповідають «жовтому» рівню епіднебезпеки.

«Спостерігається зниження по всіх показниках, як по рівню захворюваності, так і по летальності. Найвищий пік захворювання був 7 квітня, коли було зареєстровано 795 випадків. На початку квітня було зареєстровано і найвищу кількість летальності впродовж добу – 21 випадок. Зараз же реєструється 1-3 випадки», – каже Оксана Чайчук.

Учора в області зареєстрували 5 випадків COVID-19 на сто тисяч населення. Показник рівня захворюваності на коронавірус почав відповідати «зеленій» зоні карантину. Серед обмежень, які залишаються, дотримання маскового режиму та соціальної дистанції.