Страшна війна забрала життя ще одного нашого Героя-захисника, який боронив українську землю від російського окупанта.

Вчора у селі Цеценівка Шумської територіальної громади попрощалися із 50-річним військовослужбовцем Борисом Гальчуком, який загинув у Запорізькій області. Чоловік був мобілізований до лав ЗСУ наприкінці липня 2023 року та виконував обов’язки стрільця-санітара мотопіхотного взводу.

Попрощатися із Героєм прийшли сотні жителів Шумської громади. У Свято-Покровській церкві села Цеценівка священнослужителі помолилися за упокій душі воїна, який ціною власного життя захищав Україну. Востаннє нашому земляку віддали військові почесті.

“Шумська громада висловлює своє співчуття рідним та близьким полеглого Героя. Пам’ять про нашого земляка буде завжди з нами, нагадуючи про високу ціну свободи і цінності, за які воює Україна”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.