25 липня, на 99 році життя пішла у засвіти остання зв’язкова УПА із села Яблунів Копичинецької громади Шастків Софія Пилипівна.

Про це повідомили на сторінці громади.

Софія Пилипівна народилася і проживала у селі Яблунів. Із 1939 року перейшла у підпілля, допомагала разом із родиною українським патріотам, які переховувались від НКВДистів у лісах. У 1945 році на сім’ю влаштували облаву, після чого батька, Софію та її сестру Ганну виселили в Хабаровський край, Росія. Там вони познайомились із своїми майбутніми чоловіками, які також були на висланні.

Під час каторжних робіт родина працювала на лісозаготівлі, згодом у них народилося троє синів. Через 11 років Софії із чоловіком вдалося повернутися до рідного села, проте у будинку вже проживали переселенці із Польщі, і Шастківи були змушенні важко працювати та починати все з початку.

Як пізніше Софія Пилипівна говорила: “Я рада, що дожила до синьо-жовтого прапора, герба-тризуба і нашого Гімну України. Ми боролися за вільну Україну і наша боротьба увінчалась здобуттям незалежності нашої держави”.

“Кожна доля українського воїна УПА є складною та сумною.

Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг та незламність.

Вічна і світла пам’ять Софії Пилипівні!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.