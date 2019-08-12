Передчасно пішов з життя підполковник, військовий комісар Ланівецького районного військового комісаріату Олег Анатолійович Касюн.

Про це повідомляють у Лановецькій районній раді.

Олег Анатолійович був надзвичайно працьовитою, наполегливою, енергійною, порядною та щирою людиною, компетентним керівником.

З 1987 року по 2008 рік служив в Збройних Силах України на посадах від командира взводу до командира військової частини. З листопада 2014 року працював на Лановеччині військовим комісаром Ланівецького районного військового комісаріату, неодноразово брав участь в Операції Об’єднаних сил на Сході нашої держави.

Завдяки людським якостям, професійному досвіду та знанням користувався великою повагою серед керівництва району, учасників бойових дій та колег по роботі.

