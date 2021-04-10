Політв’язень Ярослав Перчишин помер на 89-му році життя.

Про це у фейсбуці написала депутатка Збаразької міської ради Світлана Боднар, передає Терміново.

“На 89 році життя відійшов у Божі засвіти політичний в’язень, великий патріот України, багаторічний голова Збаразької районної управи Братства ОУН-УПА Ярослав Перчишин. Щирі співчуття рідним і близьким… Царство Небесне покійному!”, – йдеться в дописі.

Під дописом небайдужі десятками пишуть співчуття родині покійного. Як йдеться в уривку автобіографії самого Ярослава Перчишина, що її публікували колись у соцмережах, він народився 29 березня 1932 року в селі Вищі Луб’янки в селянській родині. Ріс допитливим, любив слухати розповіді та бувальщини старших людей, котрі сходились до діда Ваврика.

“У 1944р. закінчив шість класів. Навчання залишив, бо тато загинув на війні і треба було допомагати мамі. При Збаразькому МТС закінчив курси механізаторів. З осені 1952-го – в армії, служив у льотних військах. Демобілізувався в 1955-ому і тоді ж одружився. До 1964 року працював механізатором в місцевому колгоспі. В жовтні 1964 за антирадянську діяльність був арештований. В листопаді 1974 р. вийшов на волю. До грудня 1990 року працював у Збаразькому лісовому господарстві. З січня 1991 по березень 1992р—відповідальний секретар Тернопільської обласної організації УХДП. В 1990 р. був учасником першого з’їзду політв’язнів”, – писав про своє життя пан Ярослав.