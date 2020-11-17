На час загальноукраїнського карантину Кабмін заборонив українцям перебувати на вулицях без документів.

Монастириський районний суд Тернопільської області визнав винним непрацюючого чоловіка у порушенні правил карантину, але не став карати штрафом та обмежився усним зауваженням.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 9 листопада.

За матеріалами справи 21 жовтня близько 17 год. 50 хв. чоловік перебував на вулиці без будь-яких документів, що посвідчують особу, чим порушив п.п.2 п.10 постанови Кабміну №641 від 22 липня 2020 року.

У суді він повністю визнав вину, пояснивши: йшов з лісу додому по вул. Підгородня, документів при собі не мав, бо ходив за грибами. Просив суд суворо його не карати і запевнив, що подібного більше не повториться.

Суд наголосив, що на території України на період дії карантину забороняється перебування людей на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

Водночас у цьому випадку суд не став карати порушника чималим штрафом, наголосивши на відсутності обтяжуючих обставин і закрив адмінсправу.

Нагадаємо, що за порушення карантину передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.