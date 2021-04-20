Вчора щеплення отримали 60 підопічних Петриківського обласного геріатричного пансіонату та ще 72 особи у Почаївському психоневрологічному будинку-інтернату.

Усі вакциновані почувають себе добре.

«Сьогодні щепили 60 мешканців обласного геріатричного пансіонату, що в Петрикові. У будинку проживають 150 людей віком від 30 до 99 років. Тих, які не отримали щеплення сьогодні, вакцинують завтра», – розповів директор пансіонату Степан Глушок.

Також на вакцинацію цим препаратом погодились 46 з 93 працівників пансіонату.

«Вакцинацію проводять дві мобільні бригади центру первинної медико-санітарної допомоги», – зазначила медичний директор з надання первинної медичної допомоги Надія Боднар.

Pfizer використовуватимуть лише за прямим призначенням – вихованців будинків-інтернатів, геріатричних центрів та їх працівників, а також працівників ДСНС та ДПСУ.

Вакцина зберігається у замороженому вигляді при температурі від –60 до –80 градусів. Перед використанням її розморожують до +2 до +8 градусів. Так у нерозведеній формі вона може зберігатися до 120 годин.