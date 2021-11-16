224 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. За інформацією обласного центру з контролю хвороб, у краї протягом двох тижнів простежуються тенденції із стабілізації епідемічної ситуації.

За словами лікарів, в осінній хвилі коронавірусу Тернопільщина вийшла на плато. Регіон перейшов до «жовтої» зони карантину.

«Ми бачимо, що епідемічна ситуація в області протягом двох тижнів покращується. Зокрема, фіксуємо зниження захворюваності серед дітей, в організованих колективах, серед літніх людей. Також дещо зменшився показник летальності. Це дає підстави говорити про деяку стабілізацію епідемічної ситуації з COVID-19», – зазначив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

За інформацією МОЗ, «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 запроваджено у 17 областях України та місті Києві. У «помаранчевій» зоні п’ять областей країни, у «жовтій» — дві області – серед них і Тернопільщина. Рівень захворюваності в Україні становить 767 випадків на 100 тис. населення при визначеному показнику зеленого рівня 75 на 100 тис. населення. Лише у двох областях – Тернопільській та Кіровоградській впродовж останніх трьох днів показник госпіталізацій COVID-хворих не перевищував визначеного рівня. Софія Романська