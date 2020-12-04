335 нових випадків зараження коронавірусом виявили на Тернопільщині минулої доби. Близько сотні хворих діагностували в обласному центрі. Серед районів найбільше інфікованих на Бережанщині, Збаражчині, Кременеччині, Лановеччині.

За інформацією обласного лабораторного центру, під кінець тижня на Тернопільщині кількість виявлених випадків коронавірусу зростає. Такі тенденції вже простежуються тривалий період. Втім, більшість хворих лікується амбулаторно під наглядом сімейних лікарів. Заповненість ліжкомісць на Тернопільщині не перевищує 50%, – зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Загалом у лікарнях для хворих на коронавірус відкрито понад 1900 місць.

«Наразі ситуація з ліжкомісцями є контрольованою. Заповнено близько 40% місць, що стосується дорослих. Щодо дітей також ситуація із захворюваністю стабільна. 50 ліжок, розгорнутих в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні, повністю забезпечують потреби. В середньому на стаціонарному лікуванні перебуває 11-15 дітей. Більше дітей з діагнозом COVID-19 знаходяться на амбулаторному лікуванні, тому що вони переносять захворювання легше, ніж дорослі».

Загалом на Тернопільщині лабораторно підтверджено понад 29 000 випадків зараження коронавірусом. Наразі хворіє близько шести тисяч жителів краю. Колективний імунітет проти COVID-19 вже складає понад 25%.