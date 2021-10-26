На Тернопільщині передбачають заморозки, але потім знову потепліє

Нічні заморозки спостерігатимуться цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, прохолодна погода протримається майже до кінця тижня. А вихідними синоптики знову обіцяють потепління.

Погоду на Тернопільщині цими днями зумовлюватимуть холодні атмосферні фронти. За прогнозами синоптиків обласного гідрометеорологічного центру, завтра на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Протягом доби обійдеться без опадів. Місцями можливі пориви південного вітру. Щодо температурних показників, то вночі вони знижуватимуться до трьох градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 13 тепла.

За попередніми прогнозами, наприкінці тижня на Тернопільщині дещо потеплішає. Повернеться плюсова температура нічної пори, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть 15 градусів тепла. Відтак жовтень завершиться потеплінням. Втім, листопад принесе нову порцію холодів.