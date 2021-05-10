Тиждень на Тернопільщині розпочнеться з потепління.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів в області підвищуватимуться до двадцяти градусів тепла. Переважно у регіоні обійдеться без опадів.

Попри підвищення температурних показників, вночі залишатиметься ймовірність заморозків. Місцями дошкулятимуть пориви сильного вітру.

“Є велика ймовірність не лише на ґрунті, а й у повітрі, заморозків 0-4 градуси. Надалі, вже ночами у вівторок, середу ймовірність заморозків зменшиться і щезне. Тенденція щодо потепління набиратиме обертів. Вдень 10-11-го травня в Україні потепліє до +15+22 градусів. В основному зберігатиметься суха погода без опадів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині нарешті тішитиме теплом і сонцем. Порівняно високі градуси синоптики передбачають до кінця тижня. Втім, після середи до регіону знову навідуються дощі та грози. Однак опади будуть короткочасними, тепло скоро повертатиметься.